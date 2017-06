Câmeras flagram criminosos furtando bicicleta em supermercado

Dois suspeitos foram flagrados furtando uma bicicleta no estacionamento de um supermercado, no dia 12 de junho, na avenida Getúlio Vargas, no Centro.

Uma câmera de monitoramento mostra o momento em que dois jovens chegam em uma bicicleta e começam a analisar os veículos estacionados no bicicletário.

Os dois suspeitos – um de moletom preto e outro de moletom azul -, após analisarem o local, se afastam e vão até o estacionamento dos funcionários, onde furtam uma bicicleta.

Os policiais do Setor de Investigação e Capturas (SIC) da Polícia Civil pede a colaboração da comunidade para ajudar na identificação dos suspeitos. Qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 197 ou 181.