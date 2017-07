Câmeras flagram dois homens furtando uma casa, em Brusque

As câmeras de monitoramento na rua Humberto Mattiolli, no Centro, flagraram dois homens furtando uma residência, no sábado, 8, durante a tarde.

O proprietário, de 81 anos, registrou um boletim de ocorrência e informou que saiu de casa por volta das 13h40 para levar a esposa ao salão de beleza e foi ao mercado.

Assim que retornou, por volta das 15h15, percebeu que o portão da entrada da garagem estava fora do trilho e a porta dos fundos arrombada.

Ao entrar na casa, encontrou tudo revirado. Ele contou que o que mais sentiu falta foi das joias da esposa, em média seis a oito peças de ouro, entre correntes, anéis e brincos.