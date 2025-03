Caminhão apresenta pane e causa transtornos no trânsito em Brusque

Um caminhão em pane causa transtornos no trânsito no cruzamento das ruas Azambuja e Tiradentes, no bairro Azambuja, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 31. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atua no local.

Segundo os agentes, veículos pequenos passam pela via. Pelas imagens, é possível ver que o caminhão está no meio da pista. O veículo não está carregando nenhum produto.

