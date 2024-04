Caminhão cai em barranco após bater em carro na BR-101, no Morro dos Cavalos

Durante a noite deste último domingo, 28, por volta das 21h50 a PRF atendeu um chamado de uma colisão entre um carro e caminhão, no km 234 da BR-101 sentido sul, em Palhoça, no Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis. Motorista do caminhão ficou gravemente ferido.

O acidente envolveu um carro Hyundai/HB20 de Porto Alegre/RS, e um caminhão Iveco/Stralis de Antônio Carlos/SC.

Após a colisão, o caminhão caiu em um barranco. O motorista de 43 anos sofreu lesões graves e foi encontrado somente na manhã desta segunda-feira, 29. Já o motorista e a passageira do carro tiveram apenas leves lesões.

Nenhuma identidade foi revelada.

