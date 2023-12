Caminhão com carga de madeira tomba na estrada da Fazenda, em Brusque

Um caminhão tombou na tarde desta terça-feira, 15h21, na rua Abraão de Souza e Silva, conhecida como, estrada da Fazenda, no bairro Volta Grande, em Brusque. De acordo com uma testemunha, o veículo segue tombado na via. O caminhão transportava carga de madeira. A princípio, não há feridos.

O caminhão tombou enquanto passava por uma rótula, presente na via. Segundo o vigilante de uma empresa que fica próxima do local, devido à curva, parte da carga teria caído para o lado, fazendo com que o caminhão tombasse.

Até o momento não há presença de autoridades no local. Sobre o condutor, o vigilante informou que outros motoristas que trafegavam pelo trecho o auxiliaram a sair do veículo. Ainda não é possível saber se alguém ficou ferido.

Leia também:

1. Jovem fica gravemente ferida após colisão entre carro e motocicleta no Guarani, em Brusque

2. VÍDEO – Mini Panetones fit: descubra como fazer essa delícia natalina sem açúcar na sua casa

3. Brusque encaminha acordo para jogar Série B no Augusto Bauer

4. Identificado homem que morreu após colidir carro contra árvore na BR-470, no Vale do Itajaí

5. Brusque inicia a pré-temporada visando o Catarinense 2024

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: