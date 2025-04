Caminhão de combustível tomba e trecho da BR-101 é tomado pelo fogo, em Palhoça

No início da tarde deste domingo, 6, um caminhão tombou e pegou fogo no km 233 da BR-101, em Palhoça, na altura do Morro dos Cavalos. As chamas se espalharam pela via e uma fila de carros de aproximadamente 4km já se formou, segundo a Arteris Sul, concessionária que administra o trecho.

Uma imagem divulgadas pela Arteris Sul mostra que o fogo atingiu um veículo e está bem próximo da vegetação no acostamento. Não há informações sobre o estado de saúde da pessoa que dirigia o caminhão e o condutor do carro.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal já foram acionados.

No total, cinco vitimas ficaram feridas. Um motorista e a esposa, que tiveram queimaduras em membros superiores e inferiores, foram deslocadas para a UPA da Pinheira. Outras 3 pessoas que se queimaram no acidente foram deslocadas pela ambulância.

Matéria atualizada às 15h11 de 06/04 com mais informações sobre o acidente