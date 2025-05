Caminhão derrama óleo em rua do bairro Souza Cruz e deixa trecho sujeito a acidentes em Brusque

Um caminhão derramou óleo na rua Manoel Machado, no bairro Souza Cruz, em Brusque, na manhã de quarta-feira, 21. O incidente deixou o local extremamente escorregadio e perigoso para o tráfego de veículos.

A equipe da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) esteve no local e aplicou serragem em toda a área afetada, com o objetivo de reduzir os riscos de acidentes. Apesar da ação emergencial, o trecho ainda requer atenção.

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) orienta os motoristas, especialmente os motociclistas, a redobrar a atenção e trafegar com extrema cautela nesse ponto da via, até que as condições de aderência da pista estejam totalmente restabelecidas.

