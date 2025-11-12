Caminhão derruba limitador de altura da rua Gustavo Halfpap, em Brusque

O limitador de altura da rua Gustavo Halfpap foi danificado na manhã desta quarta-feira, 12, em Brusque. A colisão ocorreu no entroncamento da avenida Primeiro de Maio.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foi acionada e compareceu até o local. Conforme os agentes, o veículo foi abordado e foi confeccionado o boletim.

Confira imagens:

