Caminhão derruba poste e deixa fiação solta no Pomerânia, em Guabiruba

Um caminhão derrubou um poste no bairro Pomerânia, em Guabiruba, na manhã desta quarta-feira, 2. O acidente foi por volta das 9h20, na rua Pomerânia. Com o impacto, diversos fios ficaram soltos sobre a via.

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência em seu sistema, mas até a publicação não havia fornecido detalhes. Moradores da região relataram falta de energia. Conforme testemunhas, ninguém ficou ferido.

