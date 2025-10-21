Caminhão é flagrado com diversas irregularidades durante ocorrência na rua Gustavo Halfpap, em Brusque

Na manhã da terça-feira, 21, uma equipe da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) flagrou um caminhão circulando em via restrita a veículos de grande porte, enquanto atendia uma ocorrência de queda de motocicleta na rua Gustavo Halfpap. A situação chamou a atenção dos agentes, que realizaram a abordagem e constataram diversas irregularidades no veículo.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram que o tacógrafo equipamento obrigatório responsável por registrar a velocidade e o tempo de direção estava com o prazo de aferição vencido, em desacordo com o artigo 230, inciso XIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A aferição periódica do tacógrafo garante a confiabilidade dos registros e assegura que o condutor respeite os limites de tempo ao volante e as velocidades regulamentadas. Quando vencido, o equipamento perde sua precisão, o que caracteriza infração de natureza grave, sujeita à autuação e às penalidades previstas na legislação.

Além disso, durante a vistoria dos itens obrigatórios, os agentes constataram que um pneu dianteiro apresentava desgaste excessivo na banda de rodagem, o que compromete a aderência ao solo e aumenta o risco de acidentes, especialmente em condições de pista molhada.

Diante das constatações, o veículo foi autuado pelas infrações correspondentes e submetido às medidas administrativas cabíveis, conforme determina o CTB.

O trabalho das guarnições tem caráter preventivo e educativo, mas o cumprimento das normas é indispensável à segurança viária. “A fiscalização é um instrumento de proteção à vida. Quando um veículo trafega fora dos padrões exigidos, ele coloca em risco não apenas o condutor, mas todos que compartilham o espaço viário”, afirmou o supervisor da GTB, agente Becker.

“Por isso, nossas equipes atuam com rigor técnico e responsabilidade, sempre priorizando a segurança da população”, garantiu.

