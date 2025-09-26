Caminhão enrosca em fios e derruba postes na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um caminhão enroscou em fios de energia na rodovia Antônio Heil, em Brusque, e derrubou dois postes, um de cada lado da pista, nesta sexta-feira, 26. O caso aconteceu por volta das 11h40.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão com reboque seguia de Itajaí para Brusque. O motorista, de 42 anos, relatou que percebeu os fios suspensos e baixos sobre a via.

Ele tentou desviar para a esquerda, mas, mesmo assim, acabou enroscando nos cabos, que se romperam e derrubaram os postes. O condutor estava com toda a documentação regularizada. O veículo tem placas de São Bernardo do Campo (SP).

Leia também:

1. Brusque entra na rota de nova frente fria no fim de semana: veja o que esperar

2. Motociclista fica ferido após colidir em lateral de carro que parou em local proibido na Ivo Silveira, em Brusque

3. Brusque tenta recuperação improvável diante do Guarani no Augusto Bauer

4. Nova lei: onde será proibido e onde será permitido consumir bebidas alcoólicas em Brusque

5. Veja seis coisas para fazer no fim de semana de Brusque



Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

