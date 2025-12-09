Caminhão perde controle, atinge poste e carros estacionados às margens da rodovia Antônio Heil

Um caminhão perdeu o controle e atingiu um poste e carros estacionados às margens da rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí, na tarde desta terça-feira, 9. O caso aconteceu por volta das 13h.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão-trator Scania, com placas de Itajaí, seguia no sentido Itajaí–Brusque quando o motorista perdeu a direção, saiu da pista, avançou sobre o canteiro lateral e colidiu contra um poste situado no bordo da rodovia.

Na sequência, o veículo invadiu o estacionamento de uma empresa, atingindo carros que estavam estacionados em área particular.

Foram danificados um Chevrolet Onix, um Volkswagen Fox, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Onix Plus. Os condutores desses veículos, que estavam em horário de trabalho no momento do acidente, não se feriram e se apresentaram como testemunhas da ocorrência.

O motorista do caminhão, um homem de 38 anos, sofreu lesões leves e recebeu atendimento médico no local, sendo encaminhado ao Hospital Marieta, em Itajaí, pela equipe do Samu.

Ao todo, quatro pessoas saíram ilesas e uma ficou levemente ferida. Não houve vítimas graves nem fatais. Por causa do impacto, fios da rede elétrica ficaram espalhados pelo local. Uma equipe da Celesc foi acionada e realizou a avaliação inicial, informando que não havia risco imediato ao tráfego.

No entanto, devido à presença de cabos e objetos no solo, a marginal de acesso às empresas atingidas precisou ser interditada temporariamente. A pista principal da rodovia permaneceu liberada durante todo o atendimento da ocorrência.

