Caminhão que caiu em ribanceira após colisão com caminhonete é retirado em Brusque

O caminhão que caiu em uma ribanceira nas proximidades do Mont Serrat, na rodovia Antônio Heil, em Brusque, foi retirado por volta das 11h50 deste sábado, 27. O acidente ocorreu por volta de 1h50, em frente ao Auto Peças Nicoletti.

A pista havia sido interditada para o serviço, mas foi liberada após a retirada. O acidente envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão com semirreboque. De acordo com a Polícia Militar, o caminhão caiu em uma ribanceira após o impacto.

Os ocupantes da caminhonete ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu, sendo levados ao Hospital Azambuja com lesões aparentemente leves. O motorista do caminhão também sofreu ferimentos leves.

Segundo relatos colhidos no local, a caminhonete teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou os envolvidos.