Caminhão sai da pista e para em ribanceira em Botuverá

Na noite de sábado, 13, um caminhão saiu da pista e parou com a frente projetada para uma ribanceira na rodovia Germano Barni, no bairro Vargem Grande, em Botuverá.

A ocorrência foi atendida por volta das 20h40 pela equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o veículo, um cavalinho Volvo prata, havia ficado estável após a saída de pista, com a parte inferior travada no solo.

Acidente em Botuverá

O motorista, que estava sozinho, conseguiu sair do caminhão por meios próprios antes da chegada do socorro. Ele estava consciente, orientado e recusou encaminhamento ao hospital, relatando que perdeu o controle do veículo, o que provocou o acidente.

Os bombeiros realizaram o isolamento da área e retornaram ao quartel após o atendimento. Outros detalhes não foram divulgados.