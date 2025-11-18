Caminhoneiro perde o freio e bate em poste e carro, em Brusque

Um caminhão bateu em um poste e em um carro na tarde desta segunda-feira, 17, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 17h30, nas proximidades do cemitério do bairro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão trator semirreboque DAF era conduzido por um homem de 58 anos. Ele teria perdido o freio enquanto transitava no sentido Botuverá-Brusque e não conseguiu parar.

O caminhão colidiu em um poste e em um Voyage, conduzido por uma mulher de 61 anos. Apesar da colisão, ninguém se feriu.

O motorista passou por teste do etilômetro, que apontou resultado negativo. A Celesc foi acionada para a substituição do poste. Os veículos foram liberados.