Caminhoneiros partem em carreata com buzinaço em homenagem a São Cristóvão, em Brusque

A tradicional carreata da Festa de São Cristóvão, da paróquia Santa Catarina, no Dom Joaquim, aconteceu na manhã deste domingo, 20, em Brusque. Caminhoneiros partiram em carreata do Centro II rumo ao palco da festa, com buzinaço em homenagem ao padroeiro dos motoristas.

A carreata começou às 8h, com concentração em frente à Havan. Diversos tipos de veículos marcaram presença no evento, sendo os caminhões a maioria. Um veículo com a imagem de São Cristóvão conduziu o grupo.

Jonathan Macena, caminhoneiro há quatro anos, veio acompanhado do sogro Reinaldo Gums, que exerce a atividade há quatro décadas. Ambos trafegam, majoritariamente, pelas rodovias de Santa Catarina no dia a dia.

“É uma alegria para nós. É um momento em que temos contato com nossos companheiros das estradas. Nos encontramos com amigos que nunca mais víamos. É muito bom”, afirma Reinaldo, que é devoto de São Cristóvão.

Participar da carreata da festa é uma tradição para a dupla. Enquanto aguardavam o início do trajeto rumo ao bairro Dom Joaquim, eles posicionaram uma toalha com imagem do padroeiro em frente ao caminhão.

“É um encontro pessoal com todos. Praticamente, só temos este encontro na Festa dos Motoristas. O pessoal viaja muito, então, neste momento, temos um tempo para revê-los”, valoriza Jonathan. “São Cristóvão é o nosso protetor das estradas, que cuida de nós”, crê.

Caminhoneiro há oito anos, Orlando Brogni finalmente conseguiu participar da carreata da Festa de São Cristóvão. O desejo era antigo, mas apenas na edição de 2025 conseguiu tirar um tempo do trabalho para percorrer o trajeto e buzinar em homenagem ao padroeiro.

Orlando é experiente quando o assunto é as estradas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Frequentemente, realiza rotas para estados como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, com a proteção de São Cristóvão em cada viagem.

“É a primeira vez que consigo vir para a carreata da Festa dos Motoristas. Eu sempre quis participar, mas não consegui estar presente nos demais anos. Desta vez, descarreguei durante a madrugada e deu certo de participar”, celebra.

O baiano Joelcio Evangelista de Souza mora em Brusque há 20 anos. Foi na cidade que teve oportunidade de trabalhar. Chegou em Brusque sem saber sequer pilotar uma moto. Aos poucos, com dedicação, aprendeu a dirigir caminhões e exerce a atividade há 16 anos. Agora, agradece ao santo pelo trabalho e pelo cuidado.

“Sem Deus, não somos nada. São Cristóvão é a nossa proteção. Pegar a estrada não é fácil. São muitos perigos. Eu sei o que faço nas estradas, mas os outros são o problema. O santo é um guia para nós”, afirma.

Joelcio conhece bem as rodovias rumo à Serra gaúcha, já que realiza com frequência viagens para Caxias do Sul. Além disso, percorre o Sul de Santa Catarina e um pouco do Paraná, com rotas até Curitiba, capital do estado vizinho.

