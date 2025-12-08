Caminhonete capota após impacto de colisão com carro, em Gaspar

Uma caminhonete capotou após colisão com um carro na tarde deste domingo, 7, na BR-470, em Gaspar. O acidente aconteceu por volta de 16h30, na altura do bairro Margem Esquerda, nas proximidades da Ponte do Vale, sentido Gaspar–Blumenau.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Chevrolet Astra e uma caminhonete Nissan Frontier, que capotou em decorrência do impacto.

Todas as vítimas já se encontravam fora dos veículos no momento da chegada das equipes de socorro. Elas estavam conscientes e orientadas.

A caminhonete era ocupada por três homens, todos sem ferimentos aparentes. Após avaliação e atendimento inicial, os envolvidos recusaram encaminhamento ao hospital.

Já no Astra estavam quatro ocupantes: o motorista e o passageiro dianteiro, ambos de 21 anos, além de duas jovens de 19 e 16 anos, que estavam no banco traseiro. Eles apresentavam apenas escoriações pelo corpo. Após atendimento, todos foram encaminhados para avaliação médica pelas equipes do Samu de Gaspar e Blumenau.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e assumiu os procedimentos legais.

