Caminhonete capota após sair da pista na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Uma caminhonete capotou após sair da pista na manhã deste domingo, 29, na rodovia Antônio Heil, na altura do bairro Limoeiro, em Brusque. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada por volta de 11h40.

Quem dirigia o veículo, com placas de Maringá (PR), era uma mulher de 59 anos. Ela acabou perdendo o controle, saindo da pista, capotando e colidindo com uma placa de trânsito. Apesar do susto, ela não se feriu.

A motorista foi submetida ao teste do bafômetro, que resultou negativo.