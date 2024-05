Caminhonete e motocicleta de Brusque se envolvem em acidente na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta foi registrado na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, por volta das 12h15 desta terça-feira, 28. O sinistro resultou em lesões leves para o condutor da motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão transversal ocorreu quando uma Toyota Hilux, com placas de Brusque, dirigida por um homem de 35 anos, transitava no sentido Itajaí-Brusque pela faixa da direita.

Ao tentar acessar o estacionamento de uma loja local, o veículo colidiu com uma Honda C100 Biz, também de Brusque, pilotada por um homem de 31 anos.

O motociclista sofreu escoriações e foi socorrido pelos bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital de Azambuja para atendimento médico. Não foi possível colher seu depoimento no local devido aos cuidados emergenciais.

A investigação inicial apontou que o motociclista estava com a CNH suspensa administrativamente desde o dia 22 de maio de 2024, e a Honda C100 Biz apresentava várias irregularidades, resultando em múltiplas autuações e a remoção do veículo ao pátio licitado.

As condições da via no momento do acidente eram boas, com pista dupla, sinalização visível e iluminação adequada, e a velocidade máxima permitida era de 80 km/h.

A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local e registrou os boletins de ocorrência pertinentes. O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

