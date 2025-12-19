Caminhonete sai da pista e despenca de ribanceira de 7 metros em Guabiruba

Uma caminhonete saiu da pista e despencou de uma ribanceira de 7 metros no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, na tarde desta sexta-feira, 19. O condutor, de 26 anos, foi levado ao hospital com um corte no braço direito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente não foi grave. O veículo era uma Mitsubishi L200 Triton. O caso aconteceu na rua Orlandina Romani. Não havia outras pessoas no veículo.

