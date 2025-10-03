Camisas autografadas do Brusque vão a leilão em ação contra o racismo

Camisas autografadas pelo elenco do Brusque, usadas em partida marcada por uma ação contra o racismo, foram colocadas em leilão para arrecadar fundos para o Observatório Racial Futebol.

No último sábado, 27, o Brusque venceu o Guarani por 3 a 2 em um jogo em que a equipe entrou em campo com uma faixa alusiva à campanha e usou um patch especial, um aplique de tecido. A arrecadação do leilão será destinada ao observatório, iniciativa que busca fortalecer a luta contra o preconceito dentro e fora dos estádios.

As camisas utilizadas nessa partida foram autografadas pelos jogadores e estão disponíveis no site Play For a Cause.

Como participar

Acesse o site playforacause, procure a campanha “Brusque contra o racismo” e faça seu lance nos itens desejados.

