Camisas autografadas do Brusque vão a leilão em ação contra o racismo
Camisas podem ser adquiridas on-line
Camisas podem ser adquiridas on-line
Camisas autografadas pelo elenco do Brusque, usadas em partida marcada por uma ação contra o racismo, foram colocadas em leilão para arrecadar fundos para o Observatório Racial Futebol.
No último sábado, 27, o Brusque venceu o Guarani por 3 a 2 em um jogo em que a equipe entrou em campo com uma faixa alusiva à campanha e usou um patch especial, um aplique de tecido. A arrecadação do leilão será destinada ao observatório, iniciativa que busca fortalecer a luta contra o preconceito dentro e fora dos estádios.
As camisas utilizadas nessa partida foram autografadas pelos jogadores e estão disponíveis no site Play For a Cause.
Acesse o site playforacause, procure a campanha “Brusque contra o racismo” e faça seu lance nos itens desejados.
