Campanha arrecadará cabelos para doar às pessoas com câncer em Guabiruba

A queda do cabelo é uma marca das pessoas portadoras de câncer que, além de precisarem lidar com os sintomas físicos causados pela doença, encaram verdadeiros desafios emocionais na luta pela vida. Pensando em contribuir com a criação de estímulos positivos para essas pessoas, a Prefeitura de Guabiruba, realiza a Campanha Fios de Alegria nesta segunda-feira, 10, das 14h às 16h, em frente a Policlínica, na rua , Centro.

A campanha consiste em arrecadar cabelos para confecção de perucas, que serão destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer e ao setor de Oncologia do Hospital Santo Antônio, de Blumenau. A atividade integra a programação de aniversário dos 55 anos de Guabiruba, iniciada em maio e que segue até o dia com a 13a Stadtplatzfest.

A secretária de Saúde, Patricia Heiderscheid, afirma que em Guabiruba várias pessoas fazem o tratamento contra o câncer e que a queda de cabelo afeta o ânimo. “As pessoas podem vir até a Policlínica com o cabelo limpo para que o corte seja feito no local ou entregarem o cabelo já cortado. É necessário que o comprimento seja maior que dez centímetros”, explica.

Mais informações pelo telefone: 3308-3101.