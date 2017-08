Campanha da Unimed oferecerá mamografias gratuitas à Rede Feminina de Brusque

Aos 53 anos, a assistente social Maria Abadia Faustino Rosa, foi pega de surpresa com o resultado de uma mamografia de rotina. Cliente da Unimed Brusque, ela foi convidada em dezembro de 2016, a fazer o exame de forma gratuita pelo Programa Saúde da Mulher. “Desde os 40 anos, sempre fiz mamografias e outros exames preventivos, mas levava uma vida sedentária e fumava muito. Fiquei sem reação ao descobrir que estava com câncer de mama, mas ao mesmo tempo, fiquei aliviada pois com o diagnóstico precoce e com os encaminhamentos rápidos, havia grandes chances de combater a doença com a realização de uma mastectomia”, descreve a servidora pública.

Maria fez a retirada da mama esquerda no mês de março e segue fazendo tratamento com quimioterapia em forma de comprimidos. “Escolhi pela retirada do seio todo para não precisar me submeter a um tratamento mais agressivo, como quimioterapia injetável e radioterapia. Estou me sentindo bem. Não tive muito tempo para pensar nas complicações e sigo fazendo acompanhamento com os médicos. É claro que existe a dor de ser mutilada e ter um órgão seu retirado, mas esse sentimento passa e a mama pode ser reconstituída daqui a dois anos. É preciso seguir em frente”, considera a determinada paciente.

Campanha

Dentre as 768 mamografias realizadas pelo Programa Saúde da Mulher no ano de 2016, uma apresentou resultado positivo para câncer de mama. Entretanto, 476 mulheres não realizaram o exame pelo Programa ou com encaminhamento médico.

Com o objetivo de motivar essas clientes da Unimed Brusque a realizarem sua mamografia de rotina, a cooperativa lançou uma campanha que irá beneficiar mulheres atendidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. “Iremos doar uma mamografia a cada cooperada que atender o convite do Programa Saúde da Mulher para realizar o exame que não fizeram ano passado. Nos surpreende muito o fato de mesmo tendo a possibilidade de fazer o exame sem custos, muitas mulheres negam o convite para se submeter a mamografia e queremos sensibilizar essas pacientes, para se auto prevenirem”, salienta a enfermeira do Setor Viver Bem, Fernanda Wisintainer.

Fernanda reforça que a campanha vai até outubro. “Estamos entrando em contato com as 476 clientes que não fizeram o exame no ano passado, mas ainda não conseguimos falar com muitas delas. Pedimos que elas também façam contato conosco. Procurem o Setor Viver Bem da Unimed, por meio do telefone 3251-2499, e façam o agendamento do exame. É preciso destacar que a mamografia é muito importante para a detecção precoce do câncer de mama”, complementa a colaboradora da Unimed Brusque.

Benefício

Para a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, Sonia Marise Oliveira Zink, a campanha vem em boa hora. “Essa parceria com a Unimed Brusque é muito importante pois vai beneficiar mulheres carentes que são atendidas pela Rede Feminina. Fazemos o encaminhamento de aproximadamente 100 mamografias por mês, mas a demanda é maior e quanto mais exames pudermos proporcionar às nossas pacientes, melhores serão os resultados de nosso trabalho de prevenção”, observa Sonia.

A presidente destaca ainda que muitas mulheres não têm noção do que é um câncer de mama. “Sabemos que algumas mulheres têm medo e vergonha de fazer o exame. Mas a sensibilidade depende de cada paciente. Pode ser um pouco dolorido para algumas, mas é muito rápido e sua eficiência para o diagnóstico da doença é muito grande. Por isso fazemos um apelo, para que não deixem se de cuidar. E às clientes da Unimed Brusque, que têm a oportunidade de fazer a mamografia de forma gratuita e ainda ajudar a Rede Feminina, deixamos nosso apelo, para que agendem seu exame e não deixem de fazer, pois é sua vida que está jogo”, conclui Sonia.