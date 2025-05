Campanha do Agasalho 2025 é lançada pela Rádio Massa em Brusque

Foi lançada nesta terça-feira, 6, a Campanha do Agasalho 2025, promovida pela Rádio Massa, no Espaço Orquídea do shopping Gracher, em Brusque. A campanha terá início efetivo na quinta-feira, 8, e seguirá até 6 de julho.

Com mais de dez anos de existência, a campanha já arrecadou mais de 700 mil peças, entre vestuário, itens de cama e banho, além de alimentos. No ano passado, foram arrecadadas 31.609 peças.

“Nesses mais de dez anos, vemos a importância de doar peças em bom estado para a população brusquense. O apoio das entidades parceiras humaniza a campanha e permite que toda a comunidade participe”, afirma o gerente comercial da Rádio Massa, Alexandre Couceiro.

Durante o evento, estiveram presentes representantes das entidades parceiras e também do poder público. Neste ano, haverá parceria com a Prefeitura de Brusque para a arrecadação das peças.

O vice-prefeito Deco Battisti reforçou a importância da campanha com a chegada do inverno.

“Vendo esse número [31 mil peças arrecadadas], percebemos o quão solidário é o povo brusquense ao ajudar as pessoas que precisam desses suprimentos. Só temos a agradecer pelo coração acolhedor da comunidade”, comentou.

Além dele, também esteve presente o presidente da Câmara de Vereadores, Jean Dalmolin. “Continuamos juntos nessa missão de aquecer os corações das pessoas necessitadas de Brusque”, declarou.

Confira os pontos de coleta:

Vale do Cedro Materiais de Construção e Agropecuária

Lojas Tem Tanta Coisa Atacarejo

Colorsul

Verdureira do Sid

Imobiliária Moresco

Motomar

Ótica Ritter

Talent Gold

Calçados Guarani

Ponto Brasil

Abrelim Móveis

TopCouros

Shopping Gracher

Rádio Massa

Leia também:

1. Vereador de Brusque solicita ampliação de linhas de ônibus aos finais de semana e feriados

2. Removidas nos anos 60, curvas do rio Itajaí-Mirim podem ser solução para problemas enfrentados por Brusque

3. VÍDEO – Polêmico nas redes sociais, pastor adolescente diz ter sido retirado à força de congresso em Camboriú

4. Botuverá abre inscrições para escolha das realezas da Festa Bergamasca 2025; saiba como participar

5. Paróquia São Luís Gonzaga realiza nova edição do Drive-Thru do Bem em Brusque; saiba quando

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: