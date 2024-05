Campanha do Agasalho em Brusque vai destinar doações para vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

Lançada no dia 2 de maio, a Campanha do Agasalho em Brusque vai destinar as doações para os mais de 850 mil atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.

A ação é organizada pela Rádio Massa FM com o apoio do jornal O Município. A campanha terá duração até o mês de julho. A expectativa para esse ano é de ultrapassar os números de 2023, em que mais de 42 mil peças foram doadas.

Diversas empresas de Brusque se transformaram em pontos de arrecadação para a campanha. Os agasalhos serão separados em infantil, masculino e feminino, para facilitar o repasse às pessoas e famílias.

Além da Campanha do Agasalho em Brusque, diversas outras empresas como Havan e Correios também estão realizando ações de arrecadação e transporte de alimentos, água e produtos de higiene pessoal. Saiba como ajudar.

Confira os pontos de coleta:

Vale do Cedro Materiais de Construção

Ponto Brasil

Verdureira do Sid

Hodecker Auto Center

Calçados Guarani

Imobiliária Moresco

Bruscópias Gráfica

Abrelim Móveis

Auge Atacado

Loja Tem Tanta Coisa

MegaShop Outlet

Tazinho Auto Peças

Shopping Gracher

Supermercado Archer (Guabiruba)

Supermercado Archer (Loja 1 e 3)

Supermercado O Barateiro (Santa Rita)

