Campanha garante meia-entrada em Brusque x Carlos Renaux para quem levar 1 quilo de ração

A campanha BrusCÃO garante meia-entrada nos setores cadeira e arquibancada descoberta para o jogo entre Brusque e Carlos Renaux, neste domingo, 11, para quem levar 1 quilo de ração. A ação é realizada em parceria com Yoda e os Resgatados, Acapra e OngVidaa.

A partida acontece às 19h30, na Arena Simon (Augusto Bauer), pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2026. Este será apenas o terceiro confronto entre as equipes em nível profissional na história.

Os dois duelos anteriores aconteceram na Série B1 (terceira divisão) do Campeonato Catarinense de 2004. Na ocasião, o Brusque venceu os dois jogos: 1 a 0, em 25 de abril, e 2 a 1, em 25 de julho.

