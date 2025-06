Campanha realizada pelo curso de Educação Especial da Unifebe beneficia instituições de Brusque

A Campanha Inclusão em Ação, realizada pelo curso de Educação Especial da Unifebe, arrecadou mais de 480 kits, com produtos de higiene, alimentos não perecíveis e cobertores.

Os donativos foram entregues pelos estudantes e professores do curso para as instituições que prestam serviços de acolhimento, assistência e educação às pessoas com deficiência. Entre elas a Escola Charlotte, a Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Brusque, Lar Menino Deus e o Lar Sagrada Família.

Inclusão em ação

Resultado das atividades desenvolvidas durante a Curricularização da Extensão do curso, a campanha ocorreu ao longo do semestre e envolveu todos os acadêmicos do curso de Educação Especial, além da comunidade acadêmica e externa.

Para dar início à arrecadação dos donativos, os estudantes elaboraram materiais informativos como panfletos, cards, vídeos de apresentação e vídeos em Libras para publicar no perfil do Instagram @inclusaoemacao_doe.

As atividades culminaram na ação “Meias Coloridas”, em celebração ao Dia Mundial da Síndrome de Down, e no lançamento da campanha para a Escola Charlotte. Após a produção do conteúdo digital e do início oficial de arrecadação, os acadêmicos realizaram visitas às salas de aula e desenvolveram ações durante os intervalos, para engajar ainda mais a comunidade acadêmica, apresentar a campanha e arrecadar doações.

A campanha surgiu com o intuito de divulgar, fomentar e sensibilizar a comunidade sobre a diversidade e a importância da inclusão, ressalta a coordenadora do curso de Educação Especial da Unifebe, professora Raquel Maria Cardoso Pedroso.

“Ao envolver a sociedade e incentivar a solidariedade, buscamos criar um movimento plural, onde cada ação conta para construir um ambiente mais equânime e acessível para todos. É fundamental que todo cidadão compreenda que a inclusão não é apenas uma responsabilidade das instituições, mas de toda a sociedade. Juntos, por meio de ações concretas, podemos transformar a realidade das pessoas com deficiência e garantir que cada indivíduo tenha espaço para se desenvolver, ser respeitado e incluído”, enfatiza.

Participar do desenvolvimento do projeto foi uma experiência enriquecedora, revela a acadêmica Grasielli Aparecida de Almeida, da 6.ª fase de Educação Especial.

“Desde o início, mergulhamos de coração aberto nessa iniciativa, movidos pelo desejo de colaborar com quem já faz um trabalho tão essencial na nossa sociedade. Mais do que uma simples campanha solidária, esse projeto me permitiu vivenciar na prática os valores da empatia, do respeito e da responsabilidade social. Foi extremamente gratificante perceber o impacto positivo que pequenas ações podem gerar na vida das pessoas e sentir o quanto essa vivência contribuiu para a construção do meu olhar profissional, reforçando a certeza de que a transformação começa com atitudes simples, mas cheias de significado”, completa.

Para a coordenadora, a ação proporcionou aos acadêmicos uma experiência prática de engajamento social, comunicação, organização de campanhas e fortalecimento dos vínculos entre universidade e sociedade.

“A Curricularização da Extensão do Curso de Licenciatura em Educação Especial, mais uma vez, reforçou a importância do envolvimento estudantil com as realidades locais, promovendo a inclusão e o exercício da cidadania ativa”, conclui a professora.

Além das doações de estudantes e comunidade em geral, a campanha contou com o apoio da empresa Irmãos Hort, com a doação de aproximadamente 750 itens, e de pais da Espaço de Educação Renascer Extracurricular, com cerca de 180 donativos.

