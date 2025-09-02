Campeão, Brusque Basquete tem cestinha e jogador no quinteto ideal do Sul-Brasileiro

O Brusque Basquete encerrou o Sul-Brasileiro de clubes não apenas com o título neste domingo, 31, mas também com premiações individuais: o armador Wilsinho integra o quinteto ideal e o ala-armador Pará foi o cestinha da competição, com 75 pontos, média de 25 por partida. Teve dois a mais que Tiago Grillo, do Caxias do Sul.

A votação do quinteto ideal é realizada pelos técnicos das quatro equipes, que escolhem uma ordem de cinco jogadores, que recebem, necessariamente, 10, 8, 6, 4 e 2 pontos, respectivamente.

O atleta a receber dois pontos é o único que pode ser do mesmo time do técnico votante. A comissão de julgamento tem também, além dos treinadores, um integrante da Federação Catarinense de Basketball (FCB), organizadora desta edição.

Apesar dos 25 pontos por jogo, Pará ficou de fora do quinteto ideal, na sexta posição na votação.

“Estou muito feliz que nosso time saiu campeão do Sul-Brasileiro. É um campeonato de nível altíssimo, as equipes que enfrentamos foram muito fortes, do nível da NBB. Estou muito feliz também por ser o cestinha do campeonato, por ter ganhado esse troféu de cestinha do campeonato, graças a minha equipe, meus amigos e a minha família”, relata Pará.

“É fundamental para as nossas pretensões conquistar títulos importantes, como o Sul-Brasileiro, o Campeonato Catarinense que conquistamos em 2023 e os Jogos Abertos em 2024. Nossa equipe se mostrou bem preparada. Foi um desafio bastante grande o campeonato, disputamos contra equipes que jogam competições nacionais e nos mostramos bem preparados”, avalia o técnico Durval Cunha.

O Brusque Basquete venceu todos os seus três jogos, com as demais posições sendo definidas no saldo de pontos: Caxias do Sul em segundo, APVE Londrina em terceiro e Apab Blumenau em quarto.

Quinteto ideal

Tiago Grillo (ala-armador – Caxias do Sul)

Wilsinho (armador – Brusque)

Gabriel Soldi (ala-pivô – APVE Londrina)

Vitor Borges (pivô – APVE Londrina)

Gabriel Oliveira (ala-armador – Apab Blumenau)

Cestinha: Pará (ala-armador – Brusque)

Brusque Basquete no Sul-Brasileiro

Próximo jogo

O Brusque Basquete segue a temporada no Campeonato Catarinense e recebe a Ajab, de Jaraguá do Sul, para partida às 21h desta quinta-feira, 4. A entrada é gratuita na Arena Brusque. O time brusquense lidera a Chave B, com duas vitórias em jogos sobre Our Team e Adiee/Avaí.

