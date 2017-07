Campeões do tiro são consagrados nos Jogos Comunitários de Brusque

Os melhores atiradores dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque foram conhecidos nesta quarta-feira (20) no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque. A disputa contou com 68 atiradores, o maior número dos últimos anos.

No individual, quem levou a melhor foi Pablo Kohler, do São Pedro, com 279 pontos, à frente de Jeferson Fischer, do Steffen, com, 274 e Celso Baraúna, também do São Pedro, com 272. Pelo feminino, o primeiro lugar foi de Gislaine Grepa, outra atleta do São Pedro. Ela somou 272 pontos, contra 269 de Tania Mara Santos, do Centro, e Julia Maria Gorges, do Steffen, com 264.

Na disputa por equipes, a grande campeã masculina foi o São Pedro com 813 pontos. O segundo lugar ficou com o Steffen, com 801. O Centro, com 771, encerrou na terceira colocação. No feminino, o primeiro lugar acabou com o Centro, com 763 pontos. São Pedro, com 751, e Steffen, com 748, terminaram na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Noite de finalistas no futebol suíço livre

As semifinais do futebol suíço livre foram realizadas no Angelina. No primeiro jogo da noite, Águas Claras e Santa Rita empataram em 0 a 0 num duelo equilibrado. O Águas Claras chegou a pressionar no fim, mas não conseguiu evitar as penalidades.

Nos tiros livres, mais emoção. Foram necessários 19 pênaltis para conhecer o primeiro finalista. Ao fim, depois de uma maratona de cobranças entre Edgar Bertoline, do Águas Claras, e Felipe da Silva, do Santa Rita, o primeiro parou no goleiro Alex Buschirroli, enquanto que o segundo matou um jogo numa linda cavadinha sobre o arqueiro Valmir da Maia. Fim de jogo, Santa Rita 10 a 9 Águas Claras.

O adversário da equipe na final saiu do duelo entre Souza Cruz e Steffen que também só foi definido na disputa das penalidades. Depois de empate em 2 a 2 no tempo normal, o Steffen levou a melhor e venceu por 3 a 2. Agora as equipes fazem a finalíssima da competição no dia 25 no Clube Guarani.