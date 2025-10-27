Campeonato Catarinense de Gaiola Cross reúne mais de 3 mil participantes em Guabiruba; veja quem foram os vencedores

Aconteceu no sábado, 25, domingo, 26, a 5ª Etapa do Campeonato Catarinense de Gaiola Cross, que marcou a última do ano. O evento reuniu um público de 3,5 mil pessoas no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba.

O segundo dia foi marcado pelas grandes finais, que consagraram os campeões do fim de semana e também os vencedores do campeonato.

As disputas aconteceram nas categorias Iniciante, Força Livre, Gaiola Turbo e Gaiola Aspirada. Além delas, o evento contou com a categoria UTV, incluída especialmente devido à grande procura dos participantes.

A organização agradeceu aos pilotos. “Nosso agradecimento especial aos pilotos, que protagonizaram disputas incríveis e deram um verdadeiro show de talento e dedicação. Agradecemos também à organização do Campeonato Catarinense de Gaiola Cross por acreditar em nosso trabalho e fortalecer essa grande parceria”, diz o Jeep e Gaiola Cross Club Guabiruba.

“Agradecemos ainda à Prefeitura de Guabiruba pelo incentivo e apoio ao esporte, aos vereadores, às Secretarias de Esporte, Obras e Turismo, e a todos os prestadores de serviço que contribuíram para o sucesso do evento”, completa.

Confira os vencedores de cada categoria:

Categoria: Gaiola Aspirado

Tipo Evento: 1 – Média de Tempos

1º lugar: Andre Kouda (Elgoli) – Apiúna – Nº 3;

2º lugar: Valerio Pozzi Neto (Neto) – Guabiruba – Nº 2321;

3º lugar: Joao Santiago (Joao Santiago) – Trombudo Central – Nº 2500;

4º lugar: Joao Pedro Rezini Pereira (João Pedro Rezini) – Brusque – Nº 243,

5º lugar: Joao Paulo Stertz (Joao Paulo Stertz) – Saudades – Nº 12.

Categoria: Gaiola Turbo

Tipo Evento: 1 – Média de Tempos

1º lugar: Valerio Pozzi Neto (Neto) – Guabiruba – Nº 232;

2º lugar: Fernando Jorge Farias (Xero) – Florianópolis – Nº 26;

3º lugar: Lucas Tomasi (Lucas Tomasi) – Brusque – Nº 770;

4º lugar: Alexander R. Wagner (Alex) – Brusque – Nº 29,

5º lugar: Luiz Santiago (Luiz Santiago) – Trombudo Central – Nº 251.

Categoria: Iniciante

Tipo Evento: 1 – Média de Tempos

1º lugar: Eduardo Souza (Dudu Racing) – Florianópolis – Nº 89;

2º lugar: Flavio Reitz (Flavio Reitz) – Imbuia – Nº 707;

3º lugar: Ruan Cuchi (Ruan) – Brusque – Nº 396;

4º lugar: Lucas Venicio Merisio (Merisio) – Brusque – Nº 84,

5º lugar: Gabriel Pedro Silva (Biel) – São Bento – Nº 51.

Categoria: UTV’S

Tipo Evento: 1 – Média de Tempos

1º lugar: Paulinho Tecnauto (Paulinho Tecnauto) – Brusque – Nº 1200;

2º lugar: Mateus Andre da Rocha Santi (Santi) – Brusque – Nº 94;

3º lugar: Juliano Fischer (Juliano Fischer) – Brusque – Nº 4;

4º lugar: Cristiano Machado (Machado) – Brusque – Nº 114,

5º lugar: Matheus Kohler (Matheus Kohler) – Brusque – Nº 121.

Categoria: 4×4

Tipo Evento: 1 – Média de Tempos

1º lugar: Fernando Jorge Farias (Xero) – São José – Nº 2600;

2º lugar: Laudinei Scheis (Lalau) – Blumenau – Nº 7100;

3º lugar: Jaison Esperandio (Fofão) – Blumenau – Nº 761;

4º lugar: Edson Romani (Romani) – Blumenau – Nº 7791,

5º lugar: Tiago Tenfen (Tenfen) – Imbuia – Nº 4800.

Veja fotos da competição:

