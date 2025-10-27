Campeonato Catarinense de Gaiola Cross reúne mais de 3 mil participantes em Guabiruba; veja quem foram os vencedores
Competição aconteceu no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini
Aconteceu no sábado, 25, domingo, 26, a 5ª Etapa do Campeonato Catarinense de Gaiola Cross, que marcou a última do ano. O evento reuniu um público de 3,5 mil pessoas no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba.
O segundo dia foi marcado pelas grandes finais, que consagraram os campeões do fim de semana e também os vencedores do campeonato.
As disputas aconteceram nas categorias Iniciante, Força Livre, Gaiola Turbo e Gaiola Aspirada. Além delas, o evento contou com a categoria UTV, incluída especialmente devido à grande procura dos participantes.
A organização agradeceu aos pilotos. “Nosso agradecimento especial aos pilotos, que protagonizaram disputas incríveis e deram um verdadeiro show de talento e dedicação. Agradecemos também à organização do Campeonato Catarinense de Gaiola Cross por acreditar em nosso trabalho e fortalecer essa grande parceria”, diz o Jeep e Gaiola Cross Club Guabiruba.
“Agradecemos ainda à Prefeitura de Guabiruba pelo incentivo e apoio ao esporte, aos vereadores, às Secretarias de Esporte, Obras e Turismo, e a todos os prestadores de serviço que contribuíram para o sucesso do evento”, completa.
Tipo Evento: 1 – Média de Tempos
