Campeonato de Futebol Amador de Botuverá começa neste sábado e tem sete equipes
Atual campeão, Ourífico estreia em casa diante do Juventude
O Campeonato de Futebol Amador de Botuverá começa neste sábado, 16, com dois confrontos durante a tarde na Gabiroba e no Ribeirão do Ouro: Los Bandoleiros x Sessenta; e Ourífico x Juventude. A competição terá sete equipes, com final prevista para 1º de novembro.
Os times se enfrentam em turno único. O sétimo colocado é eliminado e os dois primeiros passam direto às semifinais. A segunda fase tem confrontos entre terceiro e sexto colocado; e quarto e quinto. Todos as fases eliminatórias serão disputadas em jogos únicos, inclusive a final.
– Areia Baixa;
– Figueira;
– Gabiroba;
– Juventude;
– Los Bandoleiros;
– Ourífico;
– Sessenta.
15h – Los Bandoleiros x Sessenta
Gabiroba
15h – Ourífico x Juventude
Ribeirão do Ouro
09h30 – Figueira x Gabiroba
Lageado Alto
O Ourífico foi o campeão do futebol de Botuverá em 2024. O título foi conquistado em final contra o Figueira.
O Figueira havia vencido o primeiro jogo por 4 a 1, e o Ourífico precisava de uma vitória por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Venceu por por 5 a 2, saindo atrás no jogo de volta, e triunfou também nas penalidades.
