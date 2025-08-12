Campeonato de Futebol Amador de Botuverá começa neste sábado e tem sete equipes

Atual campeão, Ourífico estreia em casa diante do Juventude

O Campeonato de Futebol Amador de Botuverá começa neste sábado, 16, com dois confrontos durante a tarde na Gabiroba e no Ribeirão do Ouro: Los Bandoleiros x Sessenta; e Ourífico x Juventude. A competição terá sete equipes, com final prevista para 1º de novembro.

Os times se enfrentam em turno único. O sétimo colocado é eliminado e os dois primeiros passam direto às semifinais. A segunda fase tem confrontos entre terceiro e sexto colocado; e quarto e quinto. Todos as fases eliminatórias serão disputadas em jogos únicos, inclusive a final.

Equipes

– Areia Baixa;
– Figueira;
– Gabiroba;
– Juventude;
– Los Bandoleiros;
– Ourífico;
– Sessenta.

Primeira rodada

Sábado, 16/08

15h – Los Bandoleiros x Sessenta
Gabiroba

15h – Ourífico x Juventude
Ribeirão do Ouro

Domingo, 17/08

09h30 – Figueira x Gabiroba
Lageado Alto

Em 2024

O Ourífico foi o campeão do futebol de Botuverá em 2024. O título foi conquistado em final contra o Figueira.

O Figueira havia vencido o primeiro jogo por 4 a 1, e o Ourífico precisava de uma vitória por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Venceu por por 5 a 2, saindo atrás no jogo de volta, e triunfou também nas penalidades.

