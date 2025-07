Campeonato de Futebol Amador de Botuverá tem datas definidas

O Campeonato de Futebol Amador de Botuverá teve suas primeiras definições em reunião realizada neta segunda-feira, 21, com a presença de sete equipes. São esperados oito times na competição, que tem sua primeira rodada marcada no fim de semana de 16 e 17 de agosto e final prevista para 1º de novembro.

As oito equipes esperadas pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude de Botuverá são:

Águas Negras;

Areia Baixa;

Figueira;

Gabiroba;

Los Bandoleiros;

Juventude;

Ourífico;

Sessenta.

Dos times que disputaram em 2024, Grêmio e Gabiroba Júnior não estão presentes na lista.

A fórmula de disputa prevista começa com as equipes se enfrentando em turno único. As duas melhores se classificam direto às semifinais, enquanto terceiro, quarto, quinto e sexto colocados jogam uma fase de quartas de final. A tabela será definida e publicada nos próximos dias.

Em 2024

O Ourífico é o atual campeão do futebol amador de Botuverá. Terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento e passou por Águas Negras e Areia Baixa nos pênaltis. Na final, após perder o jogo de ida por 4 a 1 para o Figueira, conseguiu se recuperar com vitória por 5 a 2 no tempo normal e por 5 a 3 nos pênaltis.

