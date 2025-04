Campeonato de Futebol Amador de Brusque começa neste fim de semana

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Brusque começa neste sábado, 26, com três partidas nos grupos A e B e a maior quantidade de equipes dos últimos anos: são 15 times buscando o título. Entre equipes estreantes e diversas remanescentes das últimas edições, o atual campeão, Vidraçaria Azaléia/América, não vai defender o título em 2025.

Dos 15 participantes, nove disputaram a edição de 2024: Abresc, Mecânica do Japa, Limeira Baixa, Nova União, Orlando, Resenha, Santos Dumont, Vila Nova e Sete de Setembro.

O Mecânica do Japa, atual vice-campeão, chega forte na luta pelo título, ainda comandado pelo técnico Agenor Cipriano. Seu elenco tem jogadores experientes, incluindo vários que já jogaram profissionalmente.

São o goleiro Nathan Horner (ex-Renaux); o zagueiro Carlinho Rech (ex-Brusque e Remo); o meia e lateral Thiago Cristian (ex-Brusque, Carlos Renaux e Metropolitano); e o atacante Marcelo Quilder (ex-Brusque, Inter de Lages e Hercílio Luz), que estavam no América em 2024, estão agora na lista de inscritos do Mecânica do Japa. O atacante Luizinho, ex-Brusque e Renaux, também segue listado.

Forças muito tradicionais, como Abresc e Santos Dumont, são os únicos da atual edição que já foram campeões municipais do campeonato organizado pela Fundação Municipal de Esportes (FME). São também, junto do Sete de Setembro, os clubes mais antigos da competição, com décadas de história, e alguns dos raros participantes que têm seus próprios campos.

Do outro lado, Atlético Limeirense, ST Cruz, Campina, Santa Luzia, Brusnorte e River União são as novidades para a edição, expandindo o número de participantes.

A competição terá novas equipes de arbitragem e uma premiação total de R$ 12 mil. No congresso técnico realizado em 14 de abril, foi decidido que as 14 equipes contribuiriam com R$ 400 e que a patrocinadora master do campeonato dobraria o valor arrecadado.

A premiação pré-definida terá, além de troféus e medalhas: R$ 6 mil ao campeão; R$ 3 mil ao vice-campeão; R$ 2 mil ao terceiro colocado; e R$ 1 mil ao quarto colocado.

Fórmula de disputa

A competição terá três grupos de cinco equipes cada, que se enfrentam em turno único, dentro de de cada grupo.

Para as quartas de final, classificam-se os dois melhores colocados de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados. Quartas de final e semifinais serão disputadas em ida e volta, sem vantagem de empate ou gols marcados fora de casa. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A decisão do terceiro colocado e a final serão disputadas em jogo único, no Augusto Bauer.

Grupo A

Atlético Limeirense

Limeira Baixa

Nova União

ST Cruz

Santos Dumont

Grupo B

Abresc

Campina

Mecânica do Japa

Resenha

Santa Luzia

Grupo C

Brusnorte

Orlando

River União

Sete de Setembro

Vila Nova

1ª rodada

Sábado, 26/04

Grupo A

15h15 – ST Cruz x Santos Dumont

Estádio 1º de Maio (Santos Dumont), Santa Terezinha

Grupo B

15h15 – Campina x Santa Luzia

Estádio Carlos Nuss (10 de Junho), Centro, Guabiruba

19h – Mecânica do Japa x Resenha

Estádio Augusto Bauer

Domingo, 27/04

Grupo A

9h45 – Limeira Baixa x Atlético Limeirense

Campo do Limeira Baixa

Grupo C

9h45 – River União x Orlando

Estádio Vicente Bissoni (Cedrense), Dom Joaquim

15h15 – Sete de Setembro x Brusnorte

Estadio Reinoldo Verwiebe (Sete de Setembro), Zantão

Campeões

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: