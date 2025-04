O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Brusque teve participantes, fórmula de disputa e premiações confirmados no congresso técnico desta segunda-feira, 14, realizado na Arena Brusque. São 15 equipes participantes, a maior quantidade dos últimos anos, disputando o troféu e premiações totais de R$ 12 mil.

Os times são divididos em três grupos. A primeira fase com os times se enfrentando dentro de cada grupo, em jogo único. Os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados passam às quartas de final. Quartas e semifinais serão disputados em ida e volta. A decisão do terceiro colocado e a final serão realizadas em jogo único, no estádio Augusto Bauer.

A primeira rodada está marcada para 26 de abril. Os mandantes têm até 17h de sexta-feira, 18, para confirmar horário e local dos jogos.

Grupo A

Atlético Limeirense

Limeira Baixa

Nova União

Santos Dumont

ST Cruz

Grupo B

Abresc/JK Motos

Campina FC

Mecânica do Japa (2º lugar em 2024)

Resenha FP

Santa Luzia

Grupo C

Brusnorte/Bragantino

Canarinho (nome provisório)

Orlando Soccer Club

Sete de Setembro

Vila Nova FC

Das 11 equipes que disputaram a edição de 2024, duas não participarão em 2025: o atual campeão, Vidraçaria Azaléia/América, e o Sem Futuro/Ponta Russa.

A premiação de R$ 12 mil foi definida em acordo entre as equipes. Cada uma contribuiu com R$ 400, e a patrocinadora master do campeonato dobrou a premiação. O time campeão receberá R$ 6 mil, enquanto vice-campeão, terceiro colocado e quarto colocado terão direito a R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil cada.

