O Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba começa neste domingo, 7, com as cinco partidas da primeira rodada. Após uma edição de oito equipes em 2024, a competição volta a ter 11, divididas em dois grupos. Assim como no ano anterior, o nome completo oficial é Taça Vidraçaria Azaléia. O Olaria é o atual campeão.

São três equipes a mais do que na edição de 2024. River/Poço Central não compete em 2025. Entram MF Têxtil e São Pedro B/Tor com o retorno dos tradicionais Misto e Planície Alta.

As 11 equipes são divididas em Chave A e B, jogando dentro de seus grupos. Passam as quatro melhores de cada às semifinais, que serão disputadas em jogos únicos. Semifinais e final terão partidas de ida e volta. Em caso de empate, haverá decisão por pênaltis. Os times de melhor campanha geral serão os mandantes das quartas de final e dos jogos de volta das fases seguintes.

Em 2024, o Olaria foi campeão, com vitórias por 3 a 1 e 2 a 0 sobre o 10 de Junho na final. Foi o oitavo título do clube do bairro Guabiruba Sul, campeão também em 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022.

Grupo A

Continental

Cruzeiro

Lageadense

Misto

Olaria

Grupo B

10 de Junho

MF Têxtil

Planície Alta

Samaritanos

São Pedro

São Pedro B/Tor

Domingo, 07/09

9h15 – Misto x Olaria – Grupo A

Orlando Westarb (Olaria, Guabiruba Sul)

9h15 – 10 de Junho x Planície Alta – Grupo B

Carlos Nuss (10 de Junho, Centro)

14h45 – Samaritanos x MF Têxtil – Grupo B

Orlando Westarb (Olaria, Guabiruba Sul)

14h45 – Lageadense x Cruzeiro – Grupo A

Reinaldo Batschauer (Lageadense, Lageado Baixo)

14h45 – São Pedro x São Pedro B/Tor – Grupo B

Luiz Carminatti (São Pedro)

