Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba começa neste domingo
Competição aumenta quantidade de equipes de oito, em 2024, para 11 em 2025
O Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba começa neste domingo, 7, com as cinco partidas da primeira rodada. Após uma edição de oito equipes em 2024, a competição volta a ter 11, divididas em dois grupos. Assim como no ano anterior, o nome completo oficial é Taça Vidraçaria Azaléia. O Olaria é o atual campeão.
São três equipes a mais do que na edição de 2024. River/Poço Central não compete em 2025. Entram MF Têxtil e São Pedro B/Tor com o retorno dos tradicionais Misto e Planície Alta.
As 11 equipes são divididas em Chave A e B, jogando dentro de seus grupos. Passam as quatro melhores de cada às semifinais, que serão disputadas em jogos únicos. Semifinais e final terão partidas de ida e volta. Em caso de empate, haverá decisão por pênaltis. Os times de melhor campanha geral serão os mandantes das quartas de final e dos jogos de volta das fases seguintes.
Em 2024, o Olaria foi campeão, com vitórias por 3 a 1 e 2 a 0 sobre o 10 de Junho na final. Foi o oitavo título do clube do bairro Guabiruba Sul, campeão também em 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022.
Continental
Cruzeiro
Lageadense
Misto
Olaria
10 de Junho
MF Têxtil
Planície Alta
Samaritanos
São Pedro
São Pedro B/Tor
9h15 – Misto x Olaria – Grupo A
Orlando Westarb (Olaria, Guabiruba Sul)
9h15 – 10 de Junho x Planície Alta – Grupo B
Carlos Nuss (10 de Junho, Centro)
14h45 – Samaritanos x MF Têxtil – Grupo B
Orlando Westarb (Olaria, Guabiruba Sul)
14h45 – Lageadense x Cruzeiro – Grupo A
Reinaldo Batschauer (Lageadense, Lageado Baixo)
14h45 – São Pedro x São Pedro B/Tor – Grupo B
Luiz Carminatti (São Pedro)
