Campeonato de Futsal de Botuverá tem rodada de abertura com goleadas

A edição de 2025 do Campeonato Municipal de Futsal de Botuverá começou na noite deste sábado, 8, com 22 gols em três partidas no Ginásio do Imigrante.

No jogo de abertura, o atual vice-campeão, Primos Móveis, não tomou conhecimento do Juventude e venceu por 8 a 3. Grêmio e Ourífico ficaram empataram em 2 a 2, em jogo muito disputado.

Fechando a noite, o atual campeão, Figueira, confirmou o favoritismo e superou o Nova União com uma vitória contundente por 6 a 1.

Mais três partidas serão disputadas nesta quarta-feira, 12:

Quarta-feira, 12/03

19h (B) – Ourífico x Figueira

20h (A) – Grêmio Lageado x Los Bandoleiros

21h (A) – Bar de Munique x Gabiroba

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: