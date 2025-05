Campeonato de Futsal de Guabiruba começa com mais de 60 gols no fim de semana

O Campeonato de Futsal de Guabiruba começou neste sábado, 17, com sete partidas no ginásio João Schaefer e 37 gols marcados. O fim de semana foi complementado com mais 27 gols em quatro jogos no domingo, 18, nas Séries Ouro e Prata, as duas divisões do campeonato masculino.

Resenha e Tecebem abriram a competição com um empate em 2 a 2 na Chave A da Série Prata. Na elite, o primeiro jogo teve goleada do 10 de Junho: 7 a 1 sobre o Guabisoccer.

O sábado teve partidas também do campeonato feminino. O São Cristóvão aplicou 7 a 0 sobre o Boos, e as atuais campeões do Fênix venceram o Nacional por 1 a 0.

As três competições do Campeonato de Futsal de Guabiruba se estendem até 16 de agosto, quando serão disputadas as finais. A primeira fase da competição terá 100 partidas: 11 por final de semana, com exceção do último final de semana que terá 12 confrontos.

Primeira rodada

Feminino

Sábado, 17/05

18h – Boos 0x7 São Cristóvão

19h – Fênix 1×0 Nacional

Domingo, 18/05

9h – Felinas 2×1 Tarumã

Série Ouro

Sábado, 17/05

17h – 10 de Junho 7×1 Guabisoccer

21h – Tor Futsal 6×0 Atlético Paranaense

Domingo, 18/05

11h – GDR 7×3 Misto

Série Prata

Sábado, 17/05

16h – Resenha 2×2 Tecebem

20h – Manancial 2×2 Antunes

22h – Amigos da Pelada 4×3 Avante

Domingo, 18/05

8h – Samaritanos 3×3 Red Bulls

10h – Boleragem FA 5×3 YZ Futsal

Segunda rodada

Feminino

Sábado, 24/05

18h – Tor Futsal A x Tor Futsal B

20h – Três Trevo x Olaria

Série Ouro

Sábado, 24/05

17h – Aymoré x Guabisoccer

19h – 10 de Junho x Cruzeiro

21h – Atlético Tarumã x Misto

Domingo, 25/05

10h – Atlético Garibaldi x Olaria

Série Prata

Sábado, 24/05

16h – Paysandu x Caresias

22h – São Cristóvão x Lageado/Topsun

Domingo, 25/05

8h – Real Lageadense x Resenha

9h – Guarani Automóveis x Juventus

11h – DHM x Amigos da Pelada

Campeonato Feminino

Série Ouro

Série Prata

