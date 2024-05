O Campeonato de Futsal de Guabiruba começa a partir das 16h deste sábado, 1º, no Ginásio Municipal João Schaefer, com cinco partidas do torneio masculino e duas do feminino. A rodada tem sequência com quatro jogos no domingo, 2. Em 2024, a competição tem número recorde de equipes: São 24 times masculinos e 12 femininos brigando pelo título, que deverá ser decidido em 24 de agosto.

Esta edição servirá de base para a formação de divisões no futsal municipal, com as melhores se mantendo na elite e as restantes formando um segundo escalão em 2025.

Com 36 times no total, há cinco a mais do que em 2023 e 11 a mais do que em 2022. No masculino, os 24 times são divididos em quatro grupos. Os dois melhores de cada passam às quartas de final, com sorteios para confrontos entre os primeiros e segundos colocados. No feminino, os 12 times são divididos em dois grupos e os quatro melhores de cada fazem as quartas de final.

A adesão ao campeonato tem sido tão grande que, a partir de 2025, será criada uma segunda divisão masculina. A Série A terá 12 equipes: as oito classificadas às quartas de final e mais as terceiras colocadas de cada grupo. As restantes vão disputar a Série B de 2025. Esta segunda divisão é que receberá novas equipes inscritas. Também não será permitido mudar o nome de um time entre as temporadas de 2024 e 2025.

O diretor do time do Olaria, André Luiz Westarb, destaca o retorno do clube ao campeonato feminino. No naipe masculino, os atuais campeões esperam um desafio duro, mas chegam preparados e reforçados na luta pelo troféu.

“A base se manteve a mesma de 2023, com apenas algumas trocas com peças de grande nível. A expectativa é de um campeonato muito disputado, assim como foram os anos passados. As equipes ser reforçaram muito bem. Então teremos um grande campeonato para defendermos o título de 2023.”

Masculino

Chave A

Olaria

GDR

Amigos da Pelada

Cruzeiro

Inter

Samaritanos

Chave B

Atlético Tarumã

Nacional

10 de Junho

Guarani Automóveis

São Cristóvão

Paysandu

Chave C

Atlético Garibaldi

DHM

Guabisoccer

Bolerage

Tecebem

Atlético Paranaense

Chave D

Aymoré

River

Tor

Misto

Real Lageadense

Red Bulls GBA

Feminino

Chave A

Boos Futsal

Olaria

Zuup Futsal

Nacional GFC

Fênix

PBS

Chave B

Tor A

Tor B

São Cristóvão

Felinas

Aliança

D&S

Agenda

Sábado, 01/06

16h – Red Bulls GBA x Tor

17h – Amigos da Pelada x Cruzeiro

18h – São Cristóvão x Nacional

19h – Boos x Nacional GFC

20h – DHM x Atlético Paranaense

21h – Tor A x Tor B

22h – Real Lageadense x River

Domingo, 02/06

8h – Inter x Samaritanos

9h – Bolerage x Tecebem

10h – Aliança x D&S (feminino)

11h – Atlético Tarumã x 10 de Junho

Em 2023

O Olaria foi o campeão do torneio masculino, vencendo a final sobre Guabirubense/Tarumã nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo normal. No feminino, o Boos venceu o Tor A por 3 a 2.

