O sétimo fim de semana do Campeonato de Futsal de Guabiruba teve 11 partidas neste sábado, 5, e neste domingo, 6, no ginásio João Schaefer, encaminhando os rumos de algumas equipes nas três competições: Série Ouro e Série Prata (masculino) e Campeonato Feminino.

Na Série Ouro, está sacramentado o rebaixamento do Aimoré, que fez sua última partida neste sábado, 5: perdeu por 4 a 3 para o Cruzeiro e não tem mais chances de classificação. Portanto, cai para a Série Prata de 2026.

Em outro jogo válido da Série Ouro, o Atlético Tarumã bateu o Tor Futsal por 2 a 1, nos jogo dos líderes. É o único time com 100% de aproveitamento nas competições masculinas.

Pelo Campeonato Feminino, as Felinas conquistaram a classificação na Chave A ao vencer o Nacional por 3 a 2. O Tor A se mantém na liderança da Chave B com o empate em 1 a 1 com o PBS. O Inter Miami mantém as chances de classificação após a goleada por 8 a 1 sobre o Boos Futsal.

A Série Prata teve cinco jogos, incluindo o que selou a eliminação do Paysandu: derrota por 2 a 0 para o DHM.

Sétima rodada

Feminino

Sábado, 05/07

19h – Tor Futsal 1×1 PBS

20h – Felinas 3×2 Nacional

22h – Boos 1×8 Inter Miami

Série Ouro

Sábado, 05/07

18h – Cruzeiro 4×3 Aimoré

21h – Atlético Tarumã 2×1 Tor Futsal

Série Prata

Sábado, 05/07

16h – Resenha 4×2 Guarani

17h – Samaritanos 10×2 Fúria GBA

Domingo, 06/07

8h – Real Lageadense 3×7 Tecebem

9h – Paysandu 2×4 DHM

10h – Inter Guabirubense 2×2 Antunes

11h – Lageado/Topsun 2×8 Red Bulls

Feminino

Série Ouro

Série Prata

Oitava rodada

Feminino

Sábado, 12/07

20h – Tarumã x Olaria

Domingo, 13/07

09h – Fênix x Três Trevo

Série Ouro

Sábado, 12/07

18h – Guabisoccer x Atlético Garibaldi

21h – Nacional x GDR

Domingo, 13/07

10h – Olaria x 10 de Junho

Série Prata

Sábado, 12/07

16h – Antunes x YZ

17h – Bolerage x Inter Guabirubense

19h – Guarani x Real Lageadense

22h – DHM x Avante

Domingo, 13/07

8h – Juventus x Resenha

11h – Fúria GBA x Lageado/Topsun

