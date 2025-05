O Campeonato de Futsal de Guabiruba começa neste sábado, 17, no ginásio João Schaefer, com um número recorde de equipes: são 32 times no torneio masculino, que disputarão duas divisões diferentes; e mais 12 equipes na competição feminina. Os jogos se estendem até 16 de agosto.

A grande novidade está nas duas divisões do torneio masculino. A elite, com 12 equipes, foi batizada Série Ouro, enquanto a segunda divisão, com 20, é a Série Prata.

Estão na Série Ouro de 2025 os 12 melhores times do campeonato de 2024. Na Série Prata, estão times rebaixados e novas equipes. Dos 12 rebaixados, 11 continuam ativos na segunda divisão: Amigos da Pelada, Samaritanos, Guarani, São Cristóvão, Paysandu, Bolerage, DHM, Tecebem, Red Bulls, River (como Antunes Futsal) e Real Lageadense. As outras nove equipes são novidades em relação ao ano passado.

“A avaliação é de que será um campeonato bem mais disputado, com esta seleção destas 12 equipes, que ficaram na primeira divisão. No ano passado já houve jogos emocionantes, e neste ano vai ser bem mais. É praticamente o pessoal que se classificou [para a segunda fase] no ano passado, e muitos destes times se reforçaram. A expectativa nossa, do Tarumã, é fazer um ótimo campeonato e, no final, levantar mais uma taça”, comenta o goleiro e capitão Jelson, do Atlético Tarumã.

No campeonato feminino, o Fênix tenta conquistar seu 10º troféu e completa 20 anos em 2025. Em 2024, a equipe venceu o Tor na final. Teve Duda como artilheira e melhor jogadora, e Amandinha como goleira menos vazada e o destaque da final.

“Para este ano não tivemos mudanças significativas, mantivemos a base da equipe. A expectativa é para fazermos um bom campeonato e estarmos na briga por um possível título novamente”, comenta a capitã Jéssica Bretzke, a Pepe.

O Lageado/Topsun é uma das equipes estreantes na competição. Seu técnico, Alan Rodrigo Rocha, é professor e comanda o time de futsal Sub-16 do Lageado Baixo nos Jogos Comunitários de Guabiruba.

“Tivemos a ideia de formar uma equipe para estar participando neste ano na Série Prata. Minha primeira intenção seria participar como atleta, pois é um sonho meu jogar ao lado do meu filho que faz parte da equipe, mas como tive que passar por duas recentes cirurgias, não foi possível nesse momento”, explica.

Rocha começou a montar o elenco com amigos do filho, Pedro, que também são seus ex-alunos. Alguns atletas mais experientes também compõem o elenco, mas a base é formada por menores de 17 anos, que terão sua primeira participação no Campeonato de Futsal de Guabiruba.

A intenção é ir longe na Série Prata, mas reconhecendo a quantidade de concorrentes na luta por uma vaga na elite. “Vamos lutar. Caso não conseguirmos o acesso para a série Ouro em 2026, continuaremos, pois com certeza será um grande aprendizado para todos nós.”

Fórmulas de disputa

Na Série Ouro, as 12 equipes são divididas em dois grupos. Classificam-se as quatro melhores das duas chaves para as quartas de final. Os dois últimos colocados de cada grupo são rebaixados à Série Prata de 2026.

O campeonato feminino segue a mesma fórmula da Série Ouro masculina, mas sem rebaixamento.

A Série Prata tem 20 equipes divididas em quatro grupos. As duas melhores equipes de cada grupo passam às quartas de final. Os quatro semifinalistas têm acesso garantido à Série Ouro de 2026.

Os confrontos de mata-mata são disputados em jogo único.

Feminino

Grupo A

Felinas

Fênix

Nacional

Olaria

Tarumã

Três Trevo

Grupo B

Boos

Inter Miami

PBS

São Cristóvão

Tor Futsal A

Tor Futsal B

Série Ouro – Masculino

Grupo A

Atlético Paranaense

Atlético Tarumã

GDR Futsal

Misto

Nacional GFC

Tor Futsal

Grupo B

Atlético Garibaldi

Aymoré

Cruzeiro

10 de Junho

Guabisoccer

Olaria

Série Prata – Masculino

Grupo A

Guarani

Juventus

Real Lageadense

Resenha

Tecebem

Grupo B

Amigos da Pelada

Avante

Caresias

DHM Futsal

Paysandu

Grupo C

Fúria GBA

Lageado/Topsun

Red Bulls

Samaritanos

São Cristóvão

Grupo D

Antunes Futsal

Boleragem FA

Inter Guabirubense

Manancial

YZ Futsal

Primeira rodada

Feminino

Sábado, 17/05

18h – Boos x São Cristóvão

17h – Fênix x Nacional

Domingo, 18/05

9h – Felinas x Tarumã

Série Ouro

Sábado, 17/05

17h – 10 de Junho x Guabisoccer

21h – Tor Futsal x Atlético Paranaense

Domingo, 18/05

11h – GDR x Misto

Série Prata

Sábado, 17/05

16h – Resenha x Tecebem

20h – Manancial x Antunes

22h – Amigos da Pelada x Avante

Domingo, 18/05

8h – Samaritanos x Red Bulls

10h – Boleragem FA x YZ Futsal

Em 2024

O Fênix conquistou, em 2024, seu nono título do municipal feminino, com vitória por 2 a 1 sobre o Tor Futsal nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal. Duda fez o gol do Fênix, enquanto Pâmela marcou para as vice-campeãs.

O Atlético Tarumã é o atual campeão no naipe masculino, com uma campanha de 100% de aproveitamento. Venceu o Olaria por 5 a 2 na final, com gols de Matheus (três vezes), Gelson e Chugui.

