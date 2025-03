Campeonato de Futsal Masculino de Botuverá começa neste sábado

O Campeonato de Futsal de Botuverá começa na noite deste sábado, 8, com três partidas no Ginásio do Imigrante. A competição tem 11 equipes e se estende até maio, com 38 partidas no total. O Figueira é o atual campeão, vencendo a final de 2024 diante do Primos Móveis.

A partida de estreia é entre Juventude e Primos Móveis, às 19h. Ourífico e Grêmio jogam às 20h, e a noite termina com Figueira x Nova União.

Diferentemente da edição anterior, o Figueira não terá o time B em quadra. O Gabiroba também estará sem um segundo time. Equipes como Sessenta e Areia Baixa também não disputam em 2025. Mec Futsal e Nova União são as novidades.

Fórmula de disputa

O Grupo A tem seis equipes, e o Grupo B, cinco. Os confrontos são feitos dentro dos próprios grupos.

Os três melhores times de cada grupo passam para a segunda fase. Nesta fase, o Grupo A e o Grupo B se enfrentam, em mais três rodadas. Os dois melhores de cada grupo passam às semifinais, realizadas no formato 1º A x 2º B e 1º B x 2º A.

O último dia de competição tem a disputa do terceiro lugar e a final.

Grupo A

– Primos Móveis

– Grêmio Lageado

– Gabiroba

– Bar de Munique

– Los Bandoleiros

– Juventude

Grupo B

– Figueira

– Grêmio

– Mec Futsal

– Nova União

– Ourífico

Sábado, 08/03

19h (A) – Juventude x Primos Móveis

20h (B) – Ourífico x Grêmio

21h (B) – Figueira x Nova União

Quarta-feira, 12/03

19h (B) – Ourífico x Figueira

20h (A) – Grêmio Lageado x Los Bandoleiros

21h (A) – Bar de Munique x Gabiroba

