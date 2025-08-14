Campeonato de judô movimenta Arena Brusque neste sábado

A Arena Brusque recebe, nesta sexta-feira, 15, e neste sábado, 16, o Campeonato Internacional de Judô. A competição é aberta a membros e não membros das entidades organizadoras, que esperam receber dezenas de inscritos.

As delegações iniciam trabalhos na sexta-feira, 15, para a pesagem oficial, o congresso técnico e a cerimônia de homenagens. No sábado, 16, a abertura oficial tem início previsto às 8h30, com as competições sendo realizadas a partir das 9h.

Um dos homenageados será Kazuo Konishi, paulista descendente de imigrantes japoneses que se estabeleceu em Itajaí e foi um dos pioneiros na difusão do judô por Santa Catarina, nas décadas de 60 e 70.

Os confrontos são divididos nas categorias Infantil, Juvenil, Sênior e Veterano, e as faixas de peso super-ligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado.

O Campeonato Internacional de Judô é organizado pela Liga Internacional de Judô (IJL), entidade brasileira fundada em 2010, com a Federação Nacional Interclubes de judô (FNIJ) e apoio da Federação Independente de Judô do Estado de Santa Catarina (Fijusc), da Associação Brusquense de Judô (ABJ), além da Fundação Municipal de Esportes (FME).

