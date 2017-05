Camping da Fenajeep está com mais de 50% dos espaços reservados

Com a proximidade de mais uma edição da Fenajeep, que vai movimentar a cidade de Brusque entre os dias 14 e 18 de junho, é grande a procura por espaços no camping, especialmente preparado para receber visitantes e competidores do evento.

O terreno que abriga o acampamento durante a Festa Nacional do Jeep, fica na rodovia Antônio Heil, em frente ao Kartódromo Municipal, próximo ao Pavilhão de Eventos.

De acordo com Leandro Hochsprung, que é responsável pelo camping, mais da metade dos espaços já está reservada. “Temos 100 áreas disponíveis e está havendo bastante procura. Participantes do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais estão fazendo contato conosco e muitas famílias que costumam vir todos os anos, já garantiram seu lugar. Por isso, quem tiver interesse, deve reservar o quanto antes”, observa.

Estrutura

O espaço de camping conta com estrutura de iluminação, energia elétrica, água, banheiros contêineres com chuveiro e há também a possibilidade de instalar tendas para quem tiver interesse.

A área de camping vai funcionar entre os dias 13 e 19 de junho e possibilita a confraternização entre os participantes do evento.

Reservas

Os jipeiros que irão participar de competições, seus familiares ou apenas visitantes que queiram reservar um espaço no camping da Fenajeep, devem fazer contato via aplicativo WhatsApp, pelos números (47) 99619-3497 (Leandro) ou (47) 99654-1526 (Inajara).