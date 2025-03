Campo da Abresc, no bairro Águas Claras, tem destelhamento e estruturas danificadas após chuva em Brusque

Diversas estruturas da Associação Beneficente e Recreativa Santa Cruz (Abresc) foram danificadas por conta da chuva que atingiu Brusque na tarde de terça-feira, 19.

De acordo com o presidente da Abresc, Célio de Souza, por conta do forte vento, o telhado dos vestiários foi totalmente arrancado. Além disso, os ferros que sustentam as redes de proteção ao redor do campo também foram derrubados e entortados.

A Abresc é uma das equipes que disputam o Campeonato de Futebol Amador de Brusque. A competição deve acontecer na metade do mês de abril. Questionado sobre a possibilidade dos danos afetarem as partidas no campo, o presidente respondeu que talvez haja tempo para o conserto das estruturas.

1 de 4

Confira outros casos envolvendo a chuva desta terça-feira:

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: