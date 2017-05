Candidatas à realeza da Festa da Integração são apresentadas oficialmente

As dez candidatas à realeza da 5ª Festa da Integração, de Guabiruba, foram apresentadas oficialmente, na noite de ontem, durante evento no salão nobre da prefeitura.

Ariana Caroline Puhler, Chaiana Polheim Ribeiro, Cheila Mendes da Rosa, Danieli Barbara Heidrich Oliveira, Darciele Pereira Bondezan dos Santos, Elisa Cristina Bretzke, Heloisa Munch, Janieli Cristini Martins, Joice Bechtold e Sandy Celva disputam o título de rainha, 1ª princesa e 2ª princesa da festa que comemora o aniversário do município.

O diretor de Turismo da Prefeitura de Guabiruba, Sidnei Dematé, afirma que o número de candidatas surpreendeu a organização do concurso. “Percebemos um crescimento gradativo no número de candidatas. No primeiro ano do concurso não tivemos grande participação, mas com o passar dos anos, isso foi mudando. Esta edição superou todas as nossas expectativas”, diz.

Dematé lembra que a realeza tem uma visibilidade muito grande, e isso estimula as meninas que têm o sonho de seguir a carreira de modelo a participarem do concurso. “Usamos as imagens da realeza na divulgação da nossa cidade, nossa festa. A visibilidade é muito grande, por isso, a adesão é maior a cada ano”.

O concurso que vai escolher a realeza da 5ª Festa da Integração será no dia 2 de junho, primeiro dia de festa, a partir das 20 horas, no pavilhão da igreja São Cristóvão, no bairro Aymoré. Sete jurados terão a responsabilidade de eleger a nova realeza. No concurso, as meninas desfilarão individualmente e em grupo, além da beleza, os jurados também vão avaliar a simpatia, desenvoltura e oratória.

“Elas vão falar sobre o que é, para elas, representar a Festa da Integração. Para isso, terão aulas de oratória e também de passarela”, diz.