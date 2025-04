Candidato a prefeito de Brusque em 2024, Danilo Visconti vai a Brasília orar por Jair Bolsonaro em frente a hospital

O ex-procurador-geral Danilo Visconti (sem partido), que foi candidato a prefeito de Brusque nas eleições de 2024, foi a Brasília para concentração em frente ao Hospital DF Star, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado. Em vídeo divulgado nesta quarta-feira, 23, ele afirma que estava no local para orar pelo ex-presidente.

“A bancada do PL está aqui reunida a pedido do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, para que seja feita uma oração em favor da saúde do presidente Bolsonaro. Sabemos o atentado que ele sofreu e as cirurgias que já passou. É momento de orar por ele”, disse Danilo.

Bolsonaro está internado desde o dia 13 de abril após passar por uma cirurgia de desobstrução intestinal. Dias antes, ele precisou interromper a agenda que cumpria no Rio Grande do Norte, do projeto Rota 22, do PL, após sentir dores abdominais.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: