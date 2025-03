Candidato a prefeito em 2024, Danilo Visconti anuncia desfiliação do Democracia Cristã

O ex-procurador-geral Danilo Visconti, que foi candidato a prefeito de Brusque em 2024, anunciou desfiliação do Democracia Cristã. Em nota, ele afirma que irá se dedicar ao movimento Foro do Brasil, no qual é presidente municipal. Danilo obteve 1,6 mil votos quando concorreu à prefeitura no ano passado, mas não conseguiu se eleger.

“Comunico a todos que estamos nos desfiliando do Democracia Cristã. Agradeço de coração a oportunidade que o partido nos deu em trazer nosso projeto para Brusque em 2024. Contudo, pretendo focar neste momento no movimento conservador Foro do Brasil”, escreve Danilo, em trecho de nota divulgada à imprensa.

O movimento que Danilo promete se dedicar é liderado pelo ex-presidenciável Padre Kelmon (PL), que concorreu ao Planalto nas eleições de 2022. O Foro do Brasil contrapõe o Foro de São Paulo (FSP), organização que reúne partidos de esquerda da América Latina e do Caribe.

