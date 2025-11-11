Raul Sartori

Jornalista graduado em Ciências Sociais, atua na imprensa catarinense há cerca de 40 anos - raulsartori@omunicipio.com.br

Candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado enfrenta cada vez mais hostilidade em SC

Vaga ao Senado 1
O que incialmente se poderia dizer que era uma aceitação com reservas, agora caminha para hostilidade aberta a imposição do vereador carioca Carlos Bolsonaro como pré-candidato ao Senado por SC em 2026. O prefeito de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, Rafael Tambozi, virou notícia nacional no último final de semana, ao se manifestar, irritado, com a indefinição na composição da chapa bolsonarista ao Senado. Afirmou que se Carlos quer ser candidato, tudo bem. Mas o seu apoio é para Caroline de Toni e Esperidião Amin. Arrematou: “E se acham que a gente é gado, deixa que na urna a gente resolve, e vamos ver quem leva o coice”.

Vaga ao Senado 2
A pouco menos de um ano da eleição, a presença ou não do carioca Carlos Bolsonaro na chapa catarinense ao Senado pelo PL gera muita polêmica. Mas os políticos e líderes partidários vivem proclamando que as decisões de candidaturas sempre procuram refletir o “sentimento da base”. Muito fácil decidir essa parada então: basta uma consulta partidária prévia em forma de pesquisa, com o voto dos filiados e a questão se resolve. A dúvida, no caso, é o peso do caciquismo na decisão final.

Vagas ao Senado 3
Na eleição anterior ao Senado, em 2022, o carioca Jorge Seif se aproveitou da onda bolsonarista e se elegeu na única vaga de SC. A efetivação de Ivete da Silveira ocorreu por ela ser suplente diante da vitória do então senador Jorginho Mello, que se elegeu governador e ainda teria mais quatro anos. Daí que foram duas mudanças na trinca de senadores de SC. Esperidião Amin permaneceu e terá seu mandato finalizado em 2026. E agora serão duas vagas, o que aguça o apetite das siglas partidárias.

Proibição em praias
Cheia de bom senso, a prefeitura de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, anunciou novas regras que expressam a proibição de animais domésticos, instalação de barracas e até a utilização de churrasqueiras nas praias, sob pena de multa. As dúvidas de sempre para medidas do gênero: se a municipalidade terá capacidade operacional para fiscalizar todas as praias e principalmente, se os usuários irão respeitar. A praxe indica que a resposta para as duas situações é não.

Pouso “caranguejo”
Com milhares de visualizações, um vídeo nas redes sociais gravado quarta-feira da semana passada, chamou a atenção: um Airbus da Latam, fazendo o voo 3142, vindo de Congonhas, pousou às 16h26 no Aeroporto Internacional de Navegantes em um ângulo pouco habitual, de lado, no que se chama “pouso caranguejo”. O gerente do terminal aéreo, Wilson Rocha, explica: quando o vento sopra com força e em direção diferente da proa (nariz) da aeronave, o piloto a ajusta de modo que avance “de lado” em relação à pista, como um caranguejo, movimento permite compensar a força do vento cruzado e alinhe suavemente no momento do toque no solo.

Reciclagem
Os deputados estaduais estão sendo convencidos a apoiar projeto de lei de seu colega Marquito (Psol), que institui a Política de Gestão dos Resíduos Sólidos Orgânicos e incentiva a prática da compostagem em SC, aprovada em 2024 mas vetada pelo governador Jorginho Mello. Pode ter lá sua razões, mas é lamentável, já que o IBGE aponta que SC está entre os Estados com invejável desempenho na destinação de resíduos sólidos: apenas cinco dos 295 municípios ainda utilizavam lixões no período da pesquisa.

Corrida noturna
A moda das corridas noturnas está chegando em SC. No próximo dia 15, a Ilha de SC será palco da Santander Night Run, uma das etapas mais aguardadas no pais integrantes do circuito de corridas noturnas, reunindo atletas de todas as idades que terão a chance de viver uma experiência única ao correr pela Avenida Cláudio Alvim Barbosa, tendo como cenário a icônica ponte Hercílio Luz, sob a luz da lua e das estrelas. A largada está prevista para às 19 horas.

Crochê 1
É admirável a capacidade criativa de algumas cidades de SC para se mostrar ao Brasil e ao mundo e atrair visitantes. É o que se pode dizer de Rodeio, que já instalou a maior árvore de Natal em crochê do país. A estrutura, com 12 metros de altura e quatro de diâmetro, foi montada em frente à Igreja Matriz São Francisco de Assis. É composta por 4 mil quadradinhos de crochê, iniciativa que conta com o apoio da gasparense Círculo, maior fabricante de fios para trabalhos manuais da América Latina. A inauguração oficial será dia 15.

Crochê 2
Após o período de exposição, os quadradinhos serão higienizados e transformados em mantas, que serão doadas a instituições carentes do município, como casas de repouso e entidades assistenciais. A ação reforça o caráter social do projeto, que vai além da estética e promove acolhimento por meio do artesanato. Lindo, não?

