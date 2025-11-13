Cantata de Natal da Unifebe promete emocionar o público com música e teatro; veja a data do evento

A Unifebe já se prepara para celebrar o espírito natalino com mais uma edição da tradicional Cantata de Natal em Brusque.

O evento, que reúne o Coro e o Grupo Teatral da instituição, será realizado na terça-feira, 26 de novembro, às 20h, na entrada principal do campus, em frente ao Bloco A. A participação é gratuita e aberta à comunidade.

Sob a regência da professora Louise Clemente, o Coro da Unifebe apresentará canções que prometem emocionar o público e resgatar o verdadeiro significado do Natal.

Paralelamente, o Grupo Teatral, dirigido pelo professor Emiliano Daniel de Souza, levará ao palco uma encenação que busca inspirar fé, esperança e união.

Segundo a reitora da universidade, professora Rosemari Glatz, a Cantata é um dos momentos mais esperados do calendário da instituição.

“A Cantata de Natal deixa sempre uma marca fundamental nas celebrações natalinas da Unifebe. A combinação do Grupo Teatral com o Coro é ideal para o momento, que é de celebração e reflexão do Espírito Natalino, junto da nossa comunidade acadêmica e do público”.

Com cenário especial e uma proposta que une arte, emoção e espiritualidade, a Cantata de Natal da Unifebe promete proporcionar ao público uma noite inesquecível, marcada pela música e pela magia do Natal.

