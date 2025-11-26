Cantata de Natal do Colégio São Luiz terá participação de mais de 400 alunos e professores nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 27, o Colégio São Luiz realiza mais uma edição da Cantata de Natal. O tradicional evento vai reunir mais de 400 alunos e professores na escadaria da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, a partir de 20h, para celebrar a chegada do Natal.

A professora de música da instituição, Jenifer Prette Jorge, é uma das organizadoras da apresentação. Ela destaca que os ensaios para o espetáculo vêm acontecendo desde outubro, durante as aulas de música, e agora, na reta final, foram reforçados pelas professoras em sala de aula.

O repertório desta edição da Cantata de Natal foi escolhido em conjunto com o frater Cristiano Schneider, coordenador da Pastoral do colégio, e vai retratar a história do nascimento de Jesus.

“Em cada ato, uma canção chave sobre o anúncio do anjo Gabriel a Maria, a aparição do anjo a José, os pastores, reis magos até chegar ao nascimento de Jesus. Cada canção escolhida carrega amor transformado em oração e gratidão, idealizado nas vozes puras de crianças que representam o nosso futuro e por quem acreditamos em um mundo melhor, mais justo e mais fraterno”, ressalta a professora.

Serão oito músicas, entre canções e narrações. Ao todo, o espetáculo terá duração de 40 minutos, e o público também poderá acompanhar uma encenação com a Pastoral do Colégio São Luiz.

“Participar da organização de um evento tão especial quanto a Cantata, que marca também o encerramento de todo o Ensino Fundamental 1, é renovar a esperança e o amor que a música e sua arte despertam nos corações daqueles que vivem a fé e celebram o nascimento de Jesus, não apenas no Natal, mas todos os dias”.

A coordenadora do Ensino Fundamental 1, Katia Fantini Coelho, destaca que o evento é um momento para celebrar a união das famílias.

“Falar do nascimento de Jesus é algo muito emocionante, e a cantata nos remete à infância, nos traz lembranças. Quando falamos de Natal, lembramos da Sagrada Família: Jesus, Maria e José, e recordamos também da nossa família, dos momentos que passamos juntos. Será um momento muito especial, e convidamos toda a comunidade para prestigiar”.

